Reuters anketi: Ekonomistler bu yıl Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın kalan üç toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek daha önce tahmin edilenden fazla bir gevşeme yapmasını bekliyor. Reuters'in anketine göre, Fed'in eylül, kasım ve aralık aylarındaki toplantılarda federal fon oranını toplamda 75 baz puan düşüreceği tahmin ediliyor.

Piyasa ve Yen hareketleri etkili oluyor

Japon yeninndeki ani ve keskin yükselişin yanı sıra büyük kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle birlikte, piyasadaki satış baskısı agresif faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bu durum, Fed'in önümüzdeki aylarda faizleri düşürme ihtimalini güçlendirdi. Yatırımcılar, eylül ayında çeyrek puanlık bir indirimi yaklaşık yüzde 70 olasılıkla fiyatlıyor.

Ekonomistler indirimi destekliyor

Ankete katılan ekonomistlerin yarısından fazlası, Fed'in yılın kalan üç toplantısında faiz oranlarını toplamda 75 baz puan düşüreceğini düşünüyor. Ancak, Barclays'in kıdemli ABD ekonomisti Jonathan Millar, Fed’in paniğe kapılması için bir neden olmadığını belirtiyor. Millar, ekonominin dirençli olduğunu ve işgücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini vurgulayarak, enflasyonun yavaş yavaş düşeceğini öngörüyor.