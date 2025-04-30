Reuters: Çin vergi muafiyeti sağlayacağı ürünlerin listesini oluşturdu

Ticaret savaşının ekonomik yükü ağırlaşırken, Çin yönetiminin sert söylemlerine rağmen bazı ürünlere gümrük vergisinde muafiyet tanıyacağı ve ürünlerin adının yer aldığı 'Beyaz listeyi' oluşturduğu belirtiliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Reuters'e yaptıkları açıklamalara göre Çin, yüzde 125 gümrük vergisinden muaf tutulacak ABD yapımı ürünlerin bir listesini oluşturdu ve şirketlere bu politika hakkında sessizce bilgi verdi.

Firamalardan kritik ürünleri belirlemelerini istiyor

Çin halihazırda belirli ilaçlar, mikroçipler ve uçak motorları da dahil olmak üzere belirli ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanımış durumda ve firmalardan gümrük vergisinden muaf tutulması gereken kritik ürünleri belirlemelerini istiyor. Ancak, 'beyaz liste' olarak adlandırılan bir listenin varlığı daha önce bildirilmemişti.

Bu sessiz yaklaşım, ABD'nin yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerini kaldırmaması halinde sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu defalarca dile getiren Pekin'in, bir yandan kamuoyuna yönelik mesajlarını sürdürürken diğer yandan da taviz vermek için pratik adımlar atmasını sağlıyor.

Listede kaç ürünün olduğu bilinmiyor

Yetkililerin kamuoyuyla paylaşmadığı listede kaç ürünün yer aldığının hemen belli olmadığını belirten iki kaynak, bilgiler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Pazartesi günü Şangay Pudong hükümetinin listeyle ilgili olarak şirketle temasa geçtiğini belirten kaynak, firmanın bazı ürünlerinde ABD teknolojilerine bağımlı olduğu için daha önce tarife muafiyetleri için lobi yaptığını söyledi.

Söz konusu kişi, "ABD'den hala ihtiyaç duyduğumuz birçok teknoloji var" dedi.

İthal ürünlerin muafiyetten yararlanıp yararlanmayacağı net değil

Bir başka kaynak ise bazı şirketlerden, ithal ettikleri ürünlerin muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek için yetkililerle özel olarak temasa geçmelerinin istendiğini söyledi.

Muaf tutulan ürünler listesinin de giderek büyüdüğü görülüyor: Reuters'in Salı günü bildirdiğine göre Çin, ABD'den etan ithalatına uyguladığı gümrük vergisinden feragat etti.