Reuters hesapladı: Merkez'in net döviz pozisyonu 11,2 milyar dolar azaldı

Dolar/TL kuru, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından ani yükselişle 42'ye kadar çıkmış, TL'nin yüzde 13'e yaklaşan değer kaybı TCMB'nin döviz satışı ile yüzde 4'ün altına inmişti.

TCMB dün de para politikasında sıkılaştırıcı adımlar atarken Reuters'ın hesaplamalarına göre, TCMB'nin net döviz pozisyonunda yaşanan azalış 11 milyar 176 milyon dolar oldu.

Tahmniler 10 milyar dolar civarındaydı

Bankacılar azalışın yaklaşık 10 milyar dolar ile büyük bölümünün çarşamba günü öğleden önce yapılan döviz satışlarına ilişkin olduğunu öngörüyordu. Bankacılara göre, düşüşün bir bölümü de diğer rutin işlemlerden kaynaklı gerçekleşmişti.

TCMB ise bu hafta TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlama ve sterilizasyon araçlarına ilk kez eklenen 56 gün vadeli depo ihalesi kararı aldı.