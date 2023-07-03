Reuters: KKM için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar satış yapıldı

Reuters'a yaptığı açıklamada yetkili, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden satış yapmama duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, "Kuru baskılama çabası yok. Yapılan işlem kura müdahale değil, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak ve oynaklığı azaltan bir likidite sağlama işlemi" diye konuştu.

Bankacılar bu hafta yoğun kur korumalı mevduat hesabı (KKM) dönüşlerinin olduğuna dikkat çekiyor.

Merkez Bankası kurun seviyesini belirlemek için rezervlerini kullanmayı bırakırken, rezervler artış trendine girdi. TL Haziran başından bu yana %20 ile sert değer kaybı yaşarken dolar/TL bugün 26.1'i aşarak tarihi zirvesinin test etmesinin ardından saat 1528'de 26.0785 seviyesinde hareket ediyor.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise merkez bankasının kur seviyesi belirleme amaçlı olarak döviz arzını durdurmasıyla birlikte 23 Haziran'da sona eren haftada veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.19 milyar dolara yükseldi.