Reuters tahminini açıkladı! TCMB politika faizini ne kadar yükseltecek?

Son iki yılda TL'de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanışa sebep olan düşük faiz politikası çerçevesinde TCMB kademeli olaral 1000 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş, Şubat ayındaki depremlerin ardından toparlanmayı desteklemek için 50 baz puan daha indirime giderek %8.5 seviyesine çekmişti.

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sonrasında sürdürülemez eleştirilerinin odağı olan ekonomi adımlarının ardından alışılagelmiş politikalara dönüşe işaret olarak Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı ve uluslararası finansal deneyimi olan Hafize Gaye Erkan ise TCMB başkanı görevlerine atanmıştı.

Reuters'ın anketine 15 kurum katıldı

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1,150 baz puan arttırılarak %20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler %12.5 ile %30 aralığında bulunuyor.

Kamu kontrollü bir yapıdan daha serbest politikalara geçişin önemli bir aşaması olarak görüldüğü için 22 Haziran'daki PPK kararı piyasa açısından çok önemli. Şimşek ya da Erkan bugüne kadar beklenen faiz artışlarının miktarı konusunda yorumda bulunmadığı için piyasanın faiz artış tahminleri de geniş bir bantta.

Faiz artışı tek seferde mi yapılacak?

Ekonomistler faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağını zamana mı yayılacağını anlamak için PPK metnindeki değişimlere de odaklanacaklar.

Öngörülen faiz artışı 2021 yılının Mart ayından beri politika faizi ile yapılan ilk sıkılaştırma adımı olacak. Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya yanıt veren ekonomistlerin medyanı %30 oldu. Tahminler %18 ile %35 arasında bulunuyor.

Faiz artış tahminleri yaklaşık 900 baz puan oldu

TCMB'nin bugün yayımladığı reel ve finansal sektör tahminlerini derlediği piyasa katılımcıları anketinde faiz artış tahminleri yaklaşık 900 baz puan oldu.

Faiz artışına ilişkin bir başka endişe ise düşük faiz istekliliği ile bilinen Erdoğan'ın karara nasıl tepki vereceği idi. Erdoğan faiz artışını kabullendiğini bu hafta söyledi.