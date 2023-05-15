Reuters: TL dolar karşısında iki ayın en düşük seviyesinde

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından finansal piyasalarda da hareketlilik sürüyor. TL dolar karşısında 19,70'e kadar zayıfladıktan sonra kayıplarının bir kısmını geri alarak 19,66'ya geriledi ve Kasım başından bu yana en kötü seansını geçirdi. Bu tablo, Şubat ayında meydana gelen büyük depremlerin ardından Mart ayı başında ulaştığı 19,80 seviyesinden çok da uzak değil.

Oksijen'in Reuters'dan derlediği habere göre hem iktidardaki Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de muhalefetteki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilerinin yüzde 50 barajını aşamayacaklarını öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı oylaması sadece Türkiye'yi kimin yöneteceğini ve 85 milyon nüfuslu NATO üyesi ülkenin dış politikasını değil, aynı zamanda nasıl yönetileceğini ve derin bir hayat pahalılığı krizinin ortasında ekonomik geleceğini de belirleyecek.

Olumlu senaryo yok

Teneo'dan Wolfgango Piccoli, müşterilerine gönderdiği bir notta, "Türkiye'de bugün yapılan çifte oylamadan piyasa açısından olumlu bir senaryo çıkacağını öngörmek zor" dedi.

Analistler, yıllardır süregelen ekonomik dengesizlikler ve alışılmışın dışındaki para politikasının ardından seçimlerin sona ermesiyle birlikte liranın sert düzenlemelerle karşı karşıya kalmasını bekliyor.

Dolar 25 TL'yi görebilir

JPMorgan liranın dolar karşısında 24-25 seviyelerine kadar gevşeyebileceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir notta, hesaplamalarının piyasanın liranın önümüzdeki on iki ay içinde, seçim sonrası keskin bir devalüasyon da dahil olmak üzere, yüzde 50 oranında zayıflamasını fiyatladığını gösterdiğini söyledi.

Normal işlem saatleri öncesinde keskin dalgalanmalara eğilimli olan lira, yıl başından bu yana yüzde 5 zayıfladı. Türk lirası son 10 yılda değerinin neredeyse yüzde 95'ini kaybetti.Olası bir ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.