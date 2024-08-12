Reuters yazdı: İzmir Limanı'nın BAE şirketine satışı için müzakereler sürüyor

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan İzmir Alsancak Limanı'nın işletmesi için Abu Dhabi Port (ADP) ile bir ortaklık kurma (joint venture) görüşmeleri sürerken, nihai anlaşmanın uzamasında bölgedeki rekabet ve kapasite şartlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, geçen yıldan bu yana süren görüşmelerde, kurulacak bir ortak şirkete, İzmir Limanı ve Abu Dhabi emirliğine ait liman işletme şirketi ADP'nin ortak olması planlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Potansiyel başka alıcılarla da görüşüldü ancak ADP ile devam ediliyor. Anlaşmanın uzamasında bölgede değişen rekabet, kapasite şartları gibi unsurlar etkili oldu. Müzakereler sürüyor" dedi.

Bir diğer kaynak da limanın lojistik bağlantılarının kuvvetli olmasına karşılık, eski bir liman olmasından kaynaklı yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

1959 yılında hizmete başlayan ve yük ve yolcu limanı olarak faaliyet gösteren İzmir Limanı, Türkiye'nin konteyner hacmi ve kargo tonajı bakımından büyük limanları arasında yer alıyor.

Türkiye Varlık Fonu, konu ile ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu olarak, ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri yaratmak ve bünyemizdeki varlıkların değerini artırmak hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin potansiyel faydası için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi. ADP, henüz bir açıklama yapmadı.