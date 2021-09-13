Revizyon sonrası ilk cari açık 683 milyon dolar

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası’nın geçen ay tamamlayarak açıkladığı ticari krediler altında yer alan “İhracat Alacakları” ve “İthalat Borçları” verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmeye başlanması ile menkul kıymetlerin sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına geçilmesi sonrası ödemeler dengesi istatistiklerine de revizyon geldi.

Veri güncellemesi sonrası açıklanan ilk ödemeler dengesi istatistiklerine göre temmuzda cari açık 683 milyon dolar oldu. Ve piyasa beklentisi 570 milyon dolar seviyesindeydi. Yöntem değişikliği sonrası geri doğru yapılan revizyonla geçen aylardaki cari açık verilerinde de iyileşme görüldü.

Merkez Bankası verilerine göre cari açık geçen yıl temmuza göre 1 milyar 306 milyon dolar azaldı ve 683 milyon dolara indi. 12 aylık cari açık ise 27 milyar 832 milyon dolar, ocak temmuz dönemindeki 7 aylık açık ise 13 milyar 744 milyon dolara geriledi. Geçen yılın 7 ayında açık 23 milyar 215 milyon dolardı.

Temmuzda yaşanan iyileşmede hizmetler dengesi kaleminin geçen yıl temmuza göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu. Bu da iyileşen turizm gelirlerinden sağlandı. Turizm gelirleri temmuzda 2 milyar 298 milyon dolar giderler ise 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ve net seyahat gelirleri 2 milyar 118 milyon dolara yükseldi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara çıktı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla vermişken, bu yıl temmuzda 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi.



Rezervlerde 6.7 milyar dolarlık artış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar olurken portföy yatırımları kaleminden 1 milyar 933 milyon dolar net giriş kaydedildi. Buna göre yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 93 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon doları net alış yaptı.

Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme, genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 774 milyon dolar ve 195 milyon dolar net kullanım yaptı.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve genel hükümet sırasıyla 43 milyon dolar ve 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde temmuzda 6 milyar 700 milyon dolar net artış oldu. Bu artış ise Çin ile gerçekleştirilen swap anlaşmasının rezervlere girişiyle yaşandı.