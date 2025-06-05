Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayacağız
THY ile Atlantik'in iki yakasını birbirine bağlayan İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi.
Yeni anlaşma kapsamında Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlara başlayacak. Kış sezonu boyunca haftada iki frekans olarak icra edilecek bu seferler, THY'nin kod paylaşımı ağına dahil edilerek İstanbul çıkışlı bağlantılı uçuşlar açısından önemli bir katma değer sunacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, işbirliğinin yalnızca ticari bir anlaşma değil aynı zamanda iki hava yolu arasında stratejik uyumun bir göstergesi olduğunu belirtti. Ekşi, “Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayarak, her iki hava yolu için yeni potansiyeller ortaya çıkaracak, Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında yeni bir yolcu trafiği oluşturacağız” dedi.