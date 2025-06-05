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Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayacağız

THY ile Atlantik'in iki yakasını birbirine bağlayan İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi.

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Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayacağız
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Yeni anlaş­ma kapsamında Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik ile İstan­bul arasında doğrudan uçuş­lara başlayacak. Kış sezonu boyunca haftada iki frekans olarak icra edilecek bu sefer­ler, THY'nin kod paylaşımı ağına dahil edilerek İstanbul çıkışlı bağlantılı uçuşlar açı­sından önemli bir katma de­ğer sunacak. THY Genel Mü­dürü Bilal Ekşi, işbirliğinin yalnızca ticari bir anlaşma değil aynı zamanda iki hava yolu arasında stratejik uyu­mun bir göstergesi olduğunu belirtti. Ekşi, “Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlaya­rak, her iki hava yolu için yeni potansiyeller ortaya çıkara­cak, Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında yeni bir yol­cu trafiği oluşturacağız” dedi.