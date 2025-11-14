Richemont satışlarını 5.2 milyar Euro'ya çıkardı

Cartier’nin sahibi Richemont, Temmuz–Eylül döneminde satışlarını yüzde 14 artırarak 5,2 milyar Euro'ya çıkardı. Bu rakam, analistlerin 5 milyar Euro beklentisini aştı.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Johann Rupert, son aylarda döviz dalgalanmaları, yükselen altın fiyatları ve ek ABD tarifeleri gibi “benzeri görülmemiş” makroekonomik baskılara rağmen güçlü yerel talebin satışları desteklediğini belirtti.

İki yılın ardından ilk olumlu sinyal

Richemont’un en büyük pazarı olan Asya-Pasifik bölgesinde satışlar yüzde 10 arttı. Çin, Hong Kong ve Makao’da satışların yeniden büyümeye geçmesi şirket tarafından “iki yılın ardından ilk olumlu sinyal” olarak değerlendirildi.

Amerika kıtasında ise satışlar kur etkisinden arındırıldığında yüzde 20’lik güçlü bir artış gösterdi. ABD, şirkete toplam gelirinin yüzde 22’sini sağlayan en büyük tek pazar olmayı sürdürüyor.

300 milyon Euro endişesi

Richemont’un dönem net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,2 milyar Euro'luk YNAP değer düşüklüğü sonrası bu yıl 1,8 milyar Euro'ya yükseldi.

Şirket, ABD ile İsviçre arasında tarifelerin düşürülmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini ancak yıl genelinde tarifelerin değişmemesi halinde kendilerine yaklaşık 300 milyon Euro maliyet çıkarabileceğini belirtti.