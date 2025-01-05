Richmond Fed Başkanı Barkin’den enflasyon uyarısı: Faiz oranları kısıtlayıcı kalmalı

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyon ve ekonomik büyümeye yönelik yukarı yönlü risklerin hala devam ettiğini ifade etti. Barkin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizinin, enflasyonun %2 hedefine dönüşü netleşene kadar kısıtlayıcı bir seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

"Enflasyon riskleri daha baskın"

Barkin, “Ekonomideki süregelen güç ve ücretler ile diğer fiyat baskılarının yeniden artma ihtimalini göz önünde bulundurduğumda, enflasyon risklerinin aşağı yönlü risklerden daha baskın olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

25 baz puanlık faiz indirimine destek

Bu çerçevede, kendisini "kısıtlayıcı politikaları daha uzun süre destekleyenler" arasında gördüğünü belirtirken 18 Aralık’ta gerçekleştirilen Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine destek veren tarafta yer aldı.

"Mesaj oldukça net"

Richmond Fed Başkanı ayrıca, önümüzdeki aylarda 12 aylık enflasyon oranının baz etkileriyle birlikte düşmesini beklediklerini dile getirdi. İş dünyasından gelen geri bildirimlere de değinen Barkin, “Tüketicilerin fiyatlara karşı daha duyarlı hale geldiği yönündeki mesaj oldukça net” açıklamasında bulundu.