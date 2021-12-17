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Rifat Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını beklediklerini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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