Rifat Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.