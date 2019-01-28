Riskini iyi yöneten KOBİ'nin alıcısı çıktı
2018'de yatırımcının merceğine kendi teknolojisine sahip, ülke ve kur riskini ihracat ile dengeleyebilmiş, farklılaşarak büyüme fırsatı barındıran firmalar girebildi. (Ece Ceyhun)
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