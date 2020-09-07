Riskli varlık piyasalarında keskin düzeltme gelebilir

07 Eylül 2020

MEHMET KAYA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, salgın nedeniyle salgına karşı karantina ve kısıtlamalar döneminde yayımlamadığı çeyreklik “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler” bültenini yayımladı. Salgının ekonomik etkilerinin anlatıldığı bültenin önemli bir bölümü, gelecek döneme ait risk unsurlarına ayrıldı.

Çalışmada, salgının yayıldığı ilk anlarda gelişmiş ekonomilerde finansal koşullarda ani sıkılaşma yaşandığı, virüsün hızlı yayılması ve etkin tedavinin olmadığının anlaşılmasıyla da riskli varlıklarda keskin düşüşler görüldüğü; gelişmekte olan ülkelere sermaye akımının da bozulduğu hatırlatıldı.

Merkez Bankası destekleri

Bu duruma, gelişmiş ülkelerin maliye politikasını gevşetme, cömert teşvikler, merkez bankalarının olağanüstü büyük likidite paketleri, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının ilk kez varlık alımı yapması gibi sıra dışı müdahalelerle geçirdiği belirtilen bültende, bunun sonucunda riskli varlık fiyatlarının V şeklinde toparlandığı, tüketici, reel kesim güven endekslerinin toparlandığı, PMI endekslerinin yükseldiği ve risk iştahının geri dönmesi ve riskli varlık fiyatlarının aşırı düşük seviyesi nedeniyle borsalara geri dönüşün yaşandığı hatırlatıldı.

Bültende, “Fakat artan iyimserlik ve düşük reel faiz ortamı, yatırımcılarda merkez bankalarının piyasalara beklenmeyen destekleri sürdüreceği kanısını oluşturmuş görünmektedir” denilerek şu risk unsuruna dikkat çekildi:

Yüksek frekanslı göstergeler

“Temmuz 2020 itibarıyla yüksek frekanslı göstergeler, küresel riskli varlık fiyatları ile reel ekonomi arasındaki bağlantının kopmuş olabileceğini düşündürmektedir. Finansal piyasalardaki risklerin fiyatlamaları ile reel veriler arasında bir ayrışma olduğunu ima eden göstergeler izlenmektedir. Örneğin, ABD’de hisse senedi piyasalarında ralli yaşanmasına rağmen tüketici güveninin gerilemesi ya da Asya’da hisse senedi piyasalarının toparlanmasına rağmen, üretim ve satış verilerinin beklentilerin altında kalması söz konusu ayrışmaya ilişkin işaretlerdir.

Bu ayrışma riskini destekleyen bir diğer gelişme petrol talebinin hâlihazırda güçlü seyretmemesi ve güvenli liman kabul edilen ons başına altın fiyatının tarihsel yüksek seviyesi 1.900 ABD Dolar'ını aşmış olmasıdır.

Bu gelişmeler, risk iştahının azalması halinde riskli varlıklar piyasalarında keskin bir düzeltme gelebileceği olasılığına işaret etmektedir. Bu savı destekleyen bulguları uluslararası derecelendirme kuruluşlarının önemli hisse senedi piyasalarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerden veya IMF’nin öne sürdüğü çıkarımlardan da görmek mümkündür.”

Pandemide ikinci dalga "tetikleyici” olabilir



IMF’nin; ABD, Çin, Japonya ve Euro Bölgesi alanında varlık fiyatlarının olması gerekenden tarihi olarak daha yüksek seviyelerde bulunduğu uyarısı hatırlatılan çalışmada, çeşitli tetikleyicilerle bu varlıklardan çıkışın olabileceği vurgulandı. Tetikleyicilerin ise virüsün ikinci dalga yayılmasıyla karantina ve tecrit önlemleri alınması sonucunda mevcut durgunluğun daha uzun ve daha derin hale gelmesi olduğu belirtildi. Çalışmada, “Hükümetler ve merkez bankalarının yeniden beklenmeyen hamle yapmaları piyasalar tarafından fazla iyimser fiyatlanmış olabilir. Bunlara ilave olarak ABD’de yaklaşan seçimlerin oluşturacağı iklimle, ticaret savaşlarındaki olası alevlenme ihtimali bir diğer ihtimaldir” denildi. Çalışmada, ABD-Çin ticaret savaşının tansiyonunun yükselmesi; dünya ekonomisinin küresel kriz sonrası hala yapısal sorun taşıması, AB üyesi ülkelerdeki şirket ve hane halkı borçluluğu, küresel bankacılık sisteminin kriz sonrası sermaye birikimini henüz tamamlamamış olması, banka dışı finansal kuruluşlarının dayanıklılığı hakkındaki şüpheler, bazı yükselen ekonomilerin döviz rezervi yetersizliği diğer risk unsurları olarak sıralandı.