Riskli yapılara faiz ve kira desteği

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamındaki yapıları sahip, kiracı ve ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara, alacakları banka kredilerinde faiz desteği ve kira yardımı yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair kararda, başlığıyla birlikte bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine, ilgili kanun kapsamında kira yardımı yapılabilecek.

Bu hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere, 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karara göre faiz desteği de sağlanacak.