Rixos, 3 yeni otel açacak

21 Nisan 2019

Kerim ÜLKER

Türk turizminin en önemli markalarından Rixos, yurtdışı pazarında büyümesine devam ediyor. Rixos, 3 oteli bulunan Mısır’da yüzde 100 büyüme kararı aldı ve bu sayıyı 6’ya çıkarmak için çalışma başlattı. Körfez medyasında çıkan bilgilere göre Rixos, Mısır’ın turizm üssü Hurghada’da açacağı 3 oteli bu yıl içinde hizmete sokmayı hedefliyor. Rixos Mısır CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre 3 otel, Hurghada Bölgesi’nde yer alan Makadi Körfezi, Magwwish ve Sahl Hasheesh yerleşimlerinde olacak.

Kahire, 2023’e kadar açılacak

Her şey dahil sistemiyle faaliyet gösterecek olan bu 3 tesisin açılmasıyla Hurghada’da toplam oda sayısı ise 2 bine yükselecek. Hurghada’nın yanı sıra Rixos’un başkent Kahire ve Marsa Alam kentlerinde de otel açması hedefleniyor. Bu iki otelin ise 2023’e kadar açılması gündemde. Böylece ülkedeki Rixos otellerinin sayısı 8’e yatak kapasitesi ise 10 bine ulaşacak. Şu anda Rixos’un turizm merkezi Sharm Al-Sheikh’te 3 oteli var. Bu oteller ise Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate ve Rixos Alamein adıyla faaliyet gösteriyor.