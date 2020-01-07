Rize-Artvin Havalimanı’nın yarısı tamamlandı

07 Ocak 2020

Osman ŞİŞKO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve askeri uçaklara da hizmet verecek olan havalimanı, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği kapasiteye sahip olacak. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanan havalimanında, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacak.

“1.78 milyar liraya mal olacak”

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı’nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, “400-500 civarında kişinin burada çalışması planlanıyor. Tüm ülke için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz’de sadece Trabzon Havalimanı var. Trabzon’da hava şartları, ses, teknik arızalar nedeniyle uçuş yapılamayacağı zaman alternatifimiz yoktu. Bölgenin ikinci havalimanıyla kesintisiz ulaşım sağlayacağız” dedi.

Havalimanının turizme katkısının büyük olacağını vurgulayan Çeber, “Karadeniz yaylaları çok daha kolay ulaşılabilir bir alan haline dönüşecek. Ticaret, taşımacılık, lojistikte çok hizmetleri olacak. Ovit Tüneli de bitti. İyidere lojistik limanımız inşallah bu yıl başlıyor. Bütün işlemleri bitti. Artık Doğu ve Güney Doğu’nun ürünlerini eskiye göre çok daha kısa zamanda İyidere’deki lojistik limanımıza ve buradaki havalimanımıza ulaştırabileceğiz. Buradan da Kafkas ve Asya ülkelerine çok daha yoğun bir taşımacılık, turizm ve ticaret olacağını planlıyoruz” diye bilgi verdi.