Rize çayı ve mesir macunu tescil yolunda

Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzetinin daha uluslararası tescil alacağı vurgulanan açıklamada, "Bu ürünler Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı. Türkiye'nin tüm bu lezzetleri, uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacak." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarına işaret ederek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkaracağız." ifadesini kullandı. Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının 1300'ü aştığını vurgulayan Varank, bu ürünlerin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanılması gerektiğini bildirdi.

TÜRKPATENT, 2022'nin son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Komisyonuna toplu coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi. Daha önce AB'den Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı tescil aldı