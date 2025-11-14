Rize'de hamsi bolluğu: Tezgahlarda 50 liraya satışta

Rize'de balıkçı tezgâhları bu sezon hamsiyle doldu. Kentte bol avlanan hamsi kilogramı 50 liradan alıcı bulurken, diğer türlerde fiyatlar daha yüksek seyrediyor. Kent merkezindeki balıkçılarda istavrit 100 lira, barbun 200 lira, mezgit ise 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Soner Birinci, yaptığı değerlendirmede bu yılki hamsi avından oldukça memnun olduklarını söyledi. Geçen sezon palamudun bereketli olduğunu hatırlatan Birinci, "Bu sene hamsi bolluğu var. Vatandaş hamsiye çok ilgi gösteriyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi daha lezzetli" dedi.

"Bizim yüzümüz gülüyor"

Hamsinin hem bol çıkması hem de fiyatların geçmiş yıllara kıyasla daha düşük olmasının vatandaşları memnun ettiğini belirten Birinci, "Bir kilogram hamsiden dört kişi yiyor. Balıkçılar olarak bizim yüzümüz gülüyor. Denizde balık tutanlar bize veriyor, biz de vatandaşımıza uygun vaziyette 50 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş hamsiye doydu"

Satıcı Zeki Varelci de hamsi bolluğunun tezgâhlara olumlu yansıdığını dile getirerek, "Allah bu sene hamsiyi bol verdi. Biz de bol bol yiyoruz. Fiyatlar çok uygun. 50 liraya fazla alıp komşularımıza da götürüyoruz. Vatandaş hamsiye doydu, daha da doyacak gibi gözüküyor" dedi.

Bir diğer balıkçı Şeref Mercan ise bu yıl hamsinin hem bol çıkmasından hem de fiyatının uygun olmasından memnun olduklarını belirtti.