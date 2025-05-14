Ro-Ro taşımacılığında tarihi sefer: Türkiye ile İtalya arasında 10 bininci yolculuk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile İtalya arasında gerçekleştirilen 10 bininci Ro-Ro seferi nedeniyle düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dış ticaret taşımalarının yüzde 86’sının deniz yolu ile yapıldığını ifade eden Uraloğlu, deniz taşımacılığının stratejik önemine dikkat çekti.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2002 yılından bu yana yüzde 180, konteyner miktarının ise yüzde 443 arttığını belirten Uraloğlu, geçen yıl küresel deniz yolu yük trafiğinin yüzde 2,4 artarak 12 milyar 643 milyon tona ulaştığını söyledi. Türk sahipli deniz filosunun da 2024 yılı itibarıyla 52,9 milyon DWT kapasiteye çıkarak dünyada 11. sıraya yükseldiğini aktardı.

Ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının 182 milyon tona yaklaştığını, konteyner miktarının ise 4,45 milyon TEU olduğunu açıklayan Uraloğlu, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarının dünya sıralamasında ilk 100’e girdiğini vurguladı.

"28 Ro-Ro hattı ile 706 bin araç taşındı"

Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik toplam 18 Ro-Ro hattına sahip olduğunu, Karadeniz ve Akdeniz bağlantılarıyla birlikte bu sayının 28’e ulaştığını açıkladı. 2024 yılında düzenli yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında 706 bin 387 araç taşındığını belirten Uraloğlu, bu araçların yüzde 69’unun Avrupa, yüzde 15,5’inin Akdeniz, yüzde 15,2’sinin ise Karadeniz bağlantılı hatlarda taşındığını ifade etti.

Avrupa taşımalarının yüzde 68’inin İtalya hattı üzerinden yapıldığını dile getiren Uraloğlu, Türkiye-İtalya arasındaki ticaretin taşıma açısından stratejik bir yere sahip olduğunu belirtti. DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'nin geçen yıl 22 gemiyle 7,9 milyon ton yük taşıdığını, toplam Ro-Ro araçlarının yüzde 58’ini bu firmanın gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeni destinasyon sinyali: "Görüşmeler sürüyor"

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Oradaki savaş sona erdiğinde yeni destinasyonlar söz konusu olacak. Akdeniz’de de yeni görüşmelerimiz var ve önümüzdeki günlerde mutlaka yeni hatlar gündeme gelecek" dedi.