Robot süpürge devi iflas etti! Çinliler alacak

2000'li yılların başında Roomba modeliyle robot elektrikli süpürge pazarında devrim yaratan iRobot Corp. iflas başvurusunda bulundu ve kontrolü Çinli ana tedarikçisine devretmeyi önerdi.

Daha ucuz rakiplerin yarattığı yoğun rekabetin baskısı altında kalan ABD’li iRobot, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Hâlen borsada işlem gören tüketici robotları üreticisi iRobot’un yapılandırma anlaşması çerçevesinde, şirketin kreditörü ve ana tedarikçisi olan Çin merkezli Picea Robotics'e devredilmesi planlanıyor.

iRobot Üst Yöneticisi (CEO) Gary Cohen, “Bugünkü açıklama, iRobot’un uzun vadeli geleceğini güvence altına almak adına kritik bir dönüm noktasıdır. Bu işlem, mali yapımızı güçlendirecek ve tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için süreklilik sağlayacaktır” dedi.

Çinli rakipler satışları baskıladı

1990 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, kuruluşundan bu yana Roomba robot süpürgelerinin de aralarında bulunduğu 40 milyondan fazla cihaz sattı.

Ancak son yıllarda Çinli rakiplerin artan rekabeti, iRobot’un satışlarını baskı altına aldı. Bu süreçte şirket, çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı. 2024’ün başında yaşanan yönetim değişikliğiyle birlikte, kurucu ortaklardan biri CEO’luk görevinden ayrıldı.

Amazon satın almak istiyordu

Amazon, 2023 yılında iRobot’u satın almayı planlamıştı. Ancak AB düzenleyicileri, anlaşmanın Amazon’un internet sitesinde rakip robot süpürge markalarının görünürlüğünü azaltabileceği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Amazon’un iRobot’u 1,5 milyar dolara satın alma girişimi Avrupa Birliği rekabet endişeleri nedeniyle iptal edilmişti.

iRobot, anlaşmanın feshi karşılığında Amazon'dan 94 milyon dolar tazminat aldı; ancak bu tutarın büyük kısmı danışmanlık ücretleri ve Carlyle’dan alınan 200 milyon dolarlık kredinin ödemesine gitti.

Picea’nın Hong Kong’daki iştiraki, geçen ay Carlyle’dan kalan 191 milyon dolarlık borcu devralmıştı.