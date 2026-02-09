Robotik depo devi 1000 kişiyi işten çıkaracak

Hem kendi online market operasyonlarını yürüten hem de dünyanın farklı ülkelerindeki perakendecilere otomasyonlu depo ve yazılım teknolojileri satan teknoloji grubu Ocado, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen bir küçülmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 1000 kişilik işten çıkarma planına ilişkin resmi duyurunun bu ay içinde yapılabileceği belirtiliyor.

Şirket kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, işten çıkarmaların büyük bölümü merkez ofiste gerçekleşecek. Özellikle teknoloji ekipleri ile hukuk, finans ve insan kaynakları gibi birimlerinin bu süreçten etkilenmesi bekleniyor.

Ocado Group sözcüsü “Çalışanlarımızı etkileyen kararlar alındığında, bunu kendileriyle doğrudan paylaşmaya ve süreç boyunca destek olmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Ortağı robotik deposunu kapatıyor

Ocado’nun iş modeli son dönemde bir dizi darbe aldı. Şirketin Kanada’daki market ortağı Sobeys, Calgary’deki robotik deposunu kapatma kararı aldı. Ayrıca ABD’de Ocado’nun en büyük ortağı olan Kroger, geçen yıl üç otomasyonlu deponun kapatılacağını açıklamıştı.

Stratejik anlaşmalarda değişim

Ocado, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, Aralık’ta başlayan 2025/26 mali yılında ana önceliğinin nakit akışını pozitife çevirmek olduğunu vurgulamıştı. Şirket, maliyetleri düşürerek bu hedefe ulaşmayı ve bir sonraki yılda tam yıl bazında nakit pozitif olmayı amaçlıyor. Grup, 26 Şubat’ta yıllık finansal sonuçlarını açıklayacak.

Aralık 2025’te Ocado, teknolojisinin aktif olduğu pek çok pazarda uluslararası perakende ortaklarıyla yaptığı karşılıklı münhasırlık anlaşmalarının büyük ölçüde sona erdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda ABD’de Kroger ile olan özel anlaşmalar da gevşetilmişti.