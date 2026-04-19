Rolls-Royce'tan 100 adetle sınırlı dudak uçuklatan elektrikli seri

Lüks otomobil devi Rolls-Royce'dan 100 adetle sınırlı 5 milyon dolarlık yeni seri geliyor. Nostaljik görünümü ve üstü açık otomobil sürüşü 21. yüzyıl mühendisliğiyle birleştiren Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu'nun ilk elektrikli üyesi olan Nightingale'ı duyurdu.

5 milyon dolarlık özel seri

Nightingale'in fiyatının 4-5 milyon dolar aralığında olacağı öngörülürken, şirket modelin dünya çapında sadece 100 adet üretileceğini ve davetiyeyle satışa sunulacağını duyurdu.

Dudak uçuklatan fiyatına ve tamamen elektrikli olmasına rağmen, koleksiyonun tamamının şimdiden satıldığı öğrenildi. Ancak teslimatlar 2028'den önce mümkün görünmüyor.

500 milyon dolarlık satış geliri

Şirketin ise her biri 5 milyon dolarlık 100 adet Nightingale'den 500 milyon dolarlık satış gelirine ulaşacağı, bunun da geçen yıl 6 binden az araç üreten Rolls-Royce için devasa bir rakam olduğu değerlendiriliyor.

İlk özel tasarım koleksiyon

Rolls-Royce CEO'su Chris Brownridge, Nightingale'in ilk özel tasarım koleksiyonları olduğunu belirterek, "Otomobili müşterilerimizle birlikte tasarladık. Bu Rolls-Royce gerçek bir koleksiyoncuya özel" ifadelerini kullandı.

Nightingale'in sürüş konforunu 'yelkenli ile seyahat etmeye' benzeten Brownridge, tavan açıkken bile aracın son derece sessiz olduğunu belirtti. 6 metre uzunluğunda, iki koltuklu üstü açık bir otomobil 1920'lerin EX Rolls-Royce modellerinden, alınan ilhamla ortaya çıktı.

Brownridge, Nightingale'in sadece bir otomobil deneyimi değil, aynı zamanda başlı başına bir müşteri deneyimi sunduğunu ifade ederken, müşteriler bu tür özel siparişler için şirketin rRahat bir oturma odası ve bar konseptiyle tasarlanan özel ofisine gidiyor. Burada müşterilere maun kaplamalar, deri örnekleri ve farklı renk seçeneklerinin yer aldığı geniş bir tasarım yelpazesi sunuluyor.