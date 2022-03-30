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Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulaması kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

 