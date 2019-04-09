Rönesans, Rusya'da 15 hastane inşa edecek

09 Nisan 2019

Rusya'nın varlık fonu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding'in Rus üniversitelerinde eğitim ve araştırma hastaneleri kuracağı açıklandı.

Konuya ilişkin basın bülteninde RDIF ile Rönesans Holding'in Rusya'nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere anlaştığı ve ilgili sözleşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandığı belirtildi.

RDIF CEO'su Kirill Dmitriev, "RDIF ve Rönesans Holding'in başarılı ortaklığı sayesinde Rus üniversitelerinde 15 eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı planladığımız büyük ölçekli yeni bir projeyi başlatıyoruz" dedi.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise, Rönesans Holding'in bugüne kadar Rusya'da yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attığını belirterek, "Bugün, Rusya'nın farklı bölgelerinde inşa edilecek, 15 eğitim ve araştırma hastanesi için ilk adımları atıyoruz. Rönesans'ın Türkiye'de sağlık sektörü, medikal inşaat ve sağlık işletmelerinden elde ettiği tecrübeyi, bu projeyle birlikte Rusya'ya taşıyacağız" diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'dan ortak yatırım fonu

Kaynak: Reuters