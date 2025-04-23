Rönesans’tan cari açığın azaltılmasına yatırım katkısı

Röne­sans Holding, Ceyhan Polipro­pilen (PP) Üretim Tesisi ve Ter­minali için geçtiğimiz günlerde ABD Uluslararası Kalkınma Fi­nans Kurumu’ndan (DFC) PP üretim tesisi için, İspanya İhra­cat Kredi Ajansı’ndan (Cesce) toplam 1,3 milyar dolarlık finans­man sağladığını açıklamıştı.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, bugü­ne kadar toplamda 50 milyar do­larlık proje gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bunun yüzde 70’ini, yani yaklaşık 35 milyar dolarlık kısmını yurt dışında gerçekleş­tirdik ve dünyada bu alanda bir­çok ilke imza attık. Türkiye’de bugüne kadar birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 10 mil­yar dolar yatırımı hayata geçir­dik. Bu projeler çok daha büyük bir dönüşüme öncülük etti. Bü­tün bu deneyimlerle ve bir araya getirdiğimiz paydaşlar ile önü­müzdeki dönemde dış ticaret açığımızı azaltmaya yönelik pro­jelere odaklandık” dedi.

12 ülkeden alanında uzman çözüm ortağı

“Son 10 yılda Türkiye’de, bü­yüklüğü 500 milyon doların üze­rinde, savunma sanayi başta ol­mak üzere toplam yaklaşık 20 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapılmış. Ama yeterli değil" di­yen Ilıcak, şunları söyledi: “Bu alandaki dış ticaret açığını azalt­mak için önümüzdeki 5 yılda bu tür projelere her yıl en az 12 mil­yar dolar olmak üzere toplam 60 milyar dolar kaynak ayrılması gerekiyor. Bu ölçekte bir yatırım hamlesi yapılması durumunda, GSYH’da yıllık 15 milyar dolar artış, dış ticaret açığında ise 10 milyar dolarlık bir azalma sağla­nabilir. Rönesans Holding olarak bizim de bu amaca hizmet eden, toplam 2 milyar dolarlık Cey­han Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminal yatırımlarımızın fi­nansmanını uluslararası finans kuruluşları aracılığı ile sağladık. 12 ülkeden alanında uzman çö­züm ortakları ile geliştirdiğimiz projenin inşaatı devam ediyor. Bu yatırımımız faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin cari açığının azaltıl­masına yıllık 300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak."