Roomba’nın iflası alarm verdi: Yaklaşım değişmezse, daha fazla şirket batacak

Robot süpürge Roomba'nın üreticisi iRobot, Çinli rakiplerin artan rekabeti, Amazon'un 2023'teki satın alma girişiminin engellenmesi ve satışlardaki düşüşün ardından iflas bayrağını çekti.

Şirketin mahkemeye sunduğu dosyaya göre, toplam varlıkları 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında değişirken, borç tutarı da yaklaşık 190 milyon dolar seviyesinde. iRobot'un en büyük alacaklısı ise 100 milyon dolar ile Çin ve Vietnam'da üretim yapan Shenzhen Picea Robotics Co.

"Tam anlamıyla bir trajedi"

Amazon'un iRobot'u 1,5 milyar dolara satın alma girişimine işaret ederek, Avrupa Birliği'nin rekabet endişeleri nedeniyle anlaşmayı iptal ettirdiğini hatırlatan iRobot'un kurucu ortağı ve CEO'su Colin Angle, gelinen noktanın hayal kırıklığı yarattığını belirterek "Bu önlenebilirdi. Bu; tüketiciler, robotik endüstrisi ve Amerika'nın inovasyon ekonomisi için tam anlamıyla bir trajedi" dedi.

Uzmanlara göre iRobot'un iflas süreci, ABD ve Avrupa'daki rekabet düzenlemelerinin ters etki yarattığını gösteren çarpıcı bir örnek niteliğinde. Düzenleyicilerin, olası gelecekteki rekabet risklerini gerekçe göstererek Amazon'un satın alma girişimini engellemesi, finansal olarak zor durumdaki şirket için tek gerçekçi çıkış yolunu ortadan kaldırdı.

Katı tutum toparlanma sürecini sekteye uğrattı

Değerlendirmelere göre birleşme ve devralmalar, şirketlerin yeniden yapılanması ve ekonomik büyümenin doğal bir parçasıyken, son yıllarda izlenen katı tutum bu süreci sekteye uğrattı. iRobot da en hihayetinde iflasa sürüklendi ve Çinli üretim ortaklarından birine devredilme noktasına geldi. Amazon'un geri çekilmesinin ardından artan gümrük baskıları ve ucuz rakiplerin çoğalması, iRobot'un mali yapısını hızla zayıflattı.

Yaklaşım değişmezse, daha fazla iflas kaçınılmaz

Öte yandan teknoloji devleri, antitröst engellerini aşmak için artık şirket satın almak yerine kurucu ve kilit çalışanları transfer edip fikri mülkiyeti lisanslama yoluna gidiyor. Uzmanlara göre bu yöntemler de piyasa dengesini bozuyor. Mevcut yaklaşım değişmezse, daha fazla iflasın kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

Roomba, birleşme ve devralma sürecinin tıkanmasının yanı sıra Trump döneminde sertleşen ticaret politikalarının hızlandırdığı mali baskılarla da karşı karşıya kaldı. Uzmanlara göre son 4-5 aydır tedarikçilere geç ödeme yapmaya başlayan şirketin kredi notu da hızla düşerek "çok yüksek risk" seviyesine inmişti.

Yüksek borç, zayıflayan talep ve tarife kaynaklı maliyet şoku birleşince iRobot, üretici öncülüğünde bir satış ve iflas sürecine sürüklendi. Uzmanlar küresel hale gelen antitröst rejiminden geri dönüş olmadığı konusunda uyarırken, Roomba'nın da en dikkat çeken kurbanlardan biri olduğunu ifade ediyor.