Rosneft CEO'su İgor Seçin doların en büyük rakibini açıkladı!

'Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katılan Rosneft CEO'su İgor Seçin, ABD'nin bilimsel, teknolojik, sanayi ve finansal alanlardaki liderliğini kaybettiği bir sürece girildiğine işaret etti ve "Küresel baskın güç konumundan yararlanan ABD, müttefikleri de dahil olmak üzere diğer piyasa katılımcılarının pahasına ekonomisi için özel koşullar yaratmaya güveniyor" diye konuştu.

Seçin, Avrupa, Yakın ve Orta Doğu, Ukrayna, Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki çatışmaların ABD'nin yürüttüğü politikaların sonucunda kasten çıkarıldığını söylerken, enerji sektörünün de söz konusu savaştan etkilendiğini belirterek, "Ne yazık ki bugün küresel enerji sektörü de bu durumun bir istisnası değil ve bu hibrit savaşın hedeflerinden ve araçlarından biri haline gelmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın dolar yaklaşımında çelişkiler dikkat çekiyor!

Global ticarette dolara yönelik kısıtlamaların devam etmesi halinde ulusal para birimlerinin kullanılması ve yeni evrensel araçların geliştirilmesine yönelik olanakların artacağını vurgulayarak "Doların en büyük rakibi ise insanlığın binlerce yıldır ödeme amacıyla kullandığı altın olacak" ifadesini kullandı.

Doların küresel rezerv para birimi olarak korunmasından ABD'nin önemli fayda sağladığına işaret eden ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın doların konumunu korumaya yönelik yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Seçin, "Ancak bu, yaptırımlar aracılığıyla doların kullanımını yasaklayan ABD'nin mevcut politikasıyla çelişiyor" diye konuştu.

Refah için petrol üretimi 2 kat artırılmalı

Petrol fiyatlarının yüksek seviyede sabitlenmesi sayesinde, ABD'nin enerjide önde gelen bir ihracatçı ülke haline geldiğinin altını çizen Seçin, OPEC+'ın 2016 ve 2020'de petrol piyasasını istikrara kavuşturmaya yönelik kararlarının ABD kaya petrolü ve kaya gazı sektörünü önemli ölçüde desteklediğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yaşam standartlarını 'altın milyar' düzeyinin en az yarısına çıkarmak için petrol üretiminin neredeyse 2 kat artırılması gerektiğini ifade eden Seçin, "Doların yaptırım aracı olarak kullanılmasında olduğu gibi Rusya'yı enerji piyasasından zorla çıkarma politikası da benzer bir hatadır ve bu kaçınılmaz bir şekilde dünya ekonomisinin çöküşüne yol açacaktır" ifadelerini kullandı.