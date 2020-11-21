Rota sanayiye dönüyor

Bu hafta Dünya +’nın kapak konusunu, üretim yaptık. İşçilik, hammadde daha ucuz diye tüm işleri başkalarına vermek ne kadar doğru? Çin’e taşınan fabrikalar, ayrıldıkları ülkelerde işsizliği artırmakla kalmadı, kriz anında üretimin başında olmanın gereği de ortaya çıktı. Sanayi, intikam alırcasına sahaya geri döndü ve bizim kapağımıza yerleşti. Özge Yavuz’un çalışması...

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Kanaat Önderleriyle Gündem Özel konuğu idi.

Bizden Duymuş Olun köşesinde Kerim Ülker; Anadolu’nun dünya sağılığına armağanı Çiçek Aşısını yazdı. Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HİSİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, her kıtada en az 3 depo ve lojistik merkezi kurulmasını öneriyor.

Paranın Rotası’nda Ufuk Korcan; piyasalardaki ralliyi konu edinmiş; İşte geri dönen yabancı yatırımcıların aldığı hisseler… Cep Ekonomisi sayfasında okuyun.

Dolar, altının ayağının altından halıyı çekti… Evrim Küçük inceledi, yazdı. Emtia sayfasında.

Çizgileriyle Güven Bilge bize, nakit yönetimine dair bir sohbet aktarıyor. Koç’un Rotası’nda Tunç Diptaş ise Yöneticinin COVID-19 ile imtihanını yazdı.

Fatoş Bozkuş, pazarlama köşesinde stresin yarattığı yeni kategoriyi yazmış. Ayrıca listelerde neden e-ticaret şirketlerinin öne çıktığını sorgulamış.

Bilmeniz gereken 5 Şey’de bu defa, sağlıkta mucize buluş olan asetilsalisilik asit (ASA), aspirin ve benzerleri incelenmiş. Hilal Sarı, meme kanseri olan her 5 kişiden birinin 40 yaş altında olduğunu aktarıyor. İyi Hayat köşesinde Dr. Servet Terziler; güçlü bağışıklık için doğru gıdalar tüketin diyor.

Didem Eryar Ünlü, dijital yerlileri yazmış. TÜSİAD’ın Bu Gençlikte İŞ Var programı yarı finalisti AIRMED ile konuştu; Drone’larla tarımda yüksek verim sağlanıyor.

Anekdot sayfasında Doğan Selçuk Öztürk, iletişimin duayeni Salim Kadıbeşegil’i yazdı. “Siyasetin içinde anladığımız şekliyle itibar olmaz.”

İyi okumalar…