Rothschild ailesi The Economist’ten çekiliyor

Rothschild Ailesi, The Economist Group’taki hisselerini yaklaşık 400 milyon sterline kadar çıkabilecek bir değerle satışa çıkarıyor.

İngiliz iş insanı Lynn Forester de Rothschild'in bu hamlesiyle birlikte şirketin toplam piyasa değeri 800 milyon sterlin civarında hesaplanıyor.

Yıllık geliri 369 milyon sterlin

1843’te kurulan dergi, dijital dönüşümde önemli bir büyüme yakaladı. 1,25 milyon abonesinin yüzde 66’sı dijital kullanıcı. Grubun yıllık geliri 369 milyon sterlin, kâr marjı yüzde 17.

Satış kararı, Rothschild Ailesi'nin genel yatırım portföyünü yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, derginin son on yıldaki en büyük sahiplik değişimi olarak görülüyor.