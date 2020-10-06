Royal Halı ihalesi teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildi

06 Ekim 2020

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye’nin ve bölgenin en büyük halı imalatçılarından biri olan TMSF bünyesindeki Royal ve Atlas Halı İktisadi Bütünlüğü ile geçmişte aynı grup bünyesinde bulunan iplik üreticisi BCF 1 İktisadi Bütünlüğü satış ihalelerinin, teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildiği KAP’a bildirildi.

Royal Atlas Halı ihalesi 6 Ekim, BCF 1’in ise 9 Ekim günü yapılacaktı. İhaleler kapalı tekliflerin açılmasının ardından sonuçlandırılacaktı. İhalelerde son kapalı teklif verme gün ve saati 5 Ekim 17.00 olarak belirlenmişti. TMSF yetkilileri, ileri bir tarihte yeniden ihale açılacağını belirttiler. İhale öncesi yapılan son duyuruda, 25 firmanın katılım belgesi aldığı belirtilmişti.

Daha önce 20 Ekim’de yapılacağı açıklanan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalelerine yönelik herhangi bir karar bildirilmedi.

Ağustos ayında Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanlarına göre; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.