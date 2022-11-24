Ruanda'daki iş fırsatları MÜSİAD'da ele alındı

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Türkiye-Ruanda İş Geliştirme Toplantısı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Ruanda Özel Sektör Federasyonu Başkanı Robert Bafakulera ve iş insanlarının katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz'ün açılış konuşmalarıyla başlayan program, Ruanda Özel Sektör Federasyonu Başkanı Robert Bafakulera ve Ruanda Özel Sektör Federasyonu Daimi Sekreteri Richard Niwenshuti'nin gerçekleştirdiği Ruanda'daki iş fırsatları ve Türk iş insanlarının faydalanabileceği fonlara yönelik sunumla devam etti.

Etkinlik çerçevesinde iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla MÜSİAD ve Ruanda Özel Sektör Federasyonu arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Türkiye-Ruanda İş Geliştirme Toplantısı, 14 farklı sektörden Türk ve Ruandalı iş insanının katıldığı B2B görüşmeleriyle son buldu.