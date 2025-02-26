Ruble dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Rusya Merkez Bankası, 14 Şubat'ta politika faiz oranının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıyı değerlendirdi.

Son dönemde rublenin şubat başından bu yana dolar karşısında yüzde 11,5 değer kazanmasına ilişkin "Rublenin güçlenmesi, hem piyasaların jeopolitik olaylara tepkisi hem de ithalatçıların döviz talebindeki mevsimsel düşüşten kaynaklanıyordu" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Operasyonel veriler, ruble Aralık 2024'te güçlenmeye başladıktan sonra, ithal edilen malların fiyatlarındaki artışta bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İş gücü açığı yaşayan şirketlerin sayısı azalıyor"

Açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde devam eden Rus ekonomisindeki aşırı ısınma sürecinin iş gücü piyasasını da etkilediği vurgulandı.Ülkede yaşanan arz sorunlarının ana nedeninin, iş gücü piyasasındaki açık olduğuna işaret edilen açıklamada, buna rağmen son aylarda iş gücü açığı yaşayan şirketlerin sayısının azaldığı kaydedildi.