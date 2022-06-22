Ruble ne kadar oldu? Ruble son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı. Ekonomik yaptırımların ardından Rus rublesi hızla değer kaybederken, ruble dolar karşısında 121,52'ye kadar geriledi. Bu kaybı önlemek için çalışma başlatan Rusya Merkez Bankası bir takım önlemler aldı. Bu önlemlerin ardından kayıplarını telafi etmeye başlayan ruble, Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ruble, bu yıl yüzde 1,7 yükselirken 55,44 dolara karşılık geliyor. Bu yükselişe göre 2022'de dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi ruble oldu.

Rublenin yükselişine dair açıklama yapan Rusya'nın birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, ideal kur seviyesinin 70-80 rubleye karşılık gelmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan analistler ise otoritenin elinde ruble kuruna müdahale etmek için etkili bir araç olmadığını belirtiyor.