Ruhani: Ekonomimiz Almanya ekonomisinden daha iyi

03 Ekim 2020

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, COVID-19 salgını başlangıcından bu yana ülkesinin ekonomisinin Almanya ekonomisine göre daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Almanya gibi gelişmiş bir ülkenin ekonomisi COVID-19 salgınından bu yana çeşitli sorunlarla karşılaşsa da, İran ekonomisi, ekonomik sektörler ve imalat yapan kuruluşlar sayesinde, daha iyi durumda" dedi ve 2021 mart ayı sonunda ekonomide büyüme görmeyi istediğini söyledi.

Almanya ekonomi bakanı Peter Altmaier geçtiğimiz günlerde Almanya ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,3 daralacağını ancak 2021 yılında yüzde 4,4 yükseleceğini öngördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA