Ruhsatlandırılan bina sayısı arttı; yüzölçümleri azaldı

18 Mayıs 2020

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 1,1 ve daire sayısı yüzde 4 artarken, yüzölçümü yüzde 11,4 ve değeri yüzde 4 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 50,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 17,4 milyon m² iken bunun 8,8 milyon m²'si konut, 5,4 milyon m²'si konut dışı ve 3,2 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2018-2020 Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.



Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 11,6 milyon m² ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 41,1 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 42,6, yüzölçümü yüzde 41,1, değeri yüzde 36,6, daire sayısı yüzde 39,3 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,6'sı konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 31,0 milyon m² iken bunun 17,6 milyon m²'si konut, 6,8 milyon m²'si konut dışı ve 6,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2018-2020 Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77,3 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.



Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24,0 milyon m² ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.