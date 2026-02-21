Ruhsatsız ve korsan taksiciliğe dev ceza: Yeni yasa yürürlüğe girdi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve trafik cezalarında artış öngören düzenlemenin, korsan taşımacılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Yiğiner, yeni yaptırımlarla birlikte haksız rekabetin önüne geçileceğini söyledi.

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapan teklifin yasalaşmasıyla, araçların tescil amacının dışında kullanılması halinde uygulanacak idari para cezaları yükseltildi. Buna göre, belediyeden gerekli izin ya da ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira ceza verilecek. Ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara 46 bin lira, aracını tescil belgesinde yer alan kullanım amacı dışında kullanan sürücülere ve buna izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

30 gün boyunca ehliyetine el konulacak

Ayrıca, ruhsatsız taşımacılık nedeniyle işlem yapılan sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarlanması durumunda para cezaları iki katına çıkarılacak. Ehliyetlerin iade edilmesi için ise tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.

Yiğiner, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde özellikle korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında getirilen ağırlaştırılmış cezaları desteklediklerini ifade etti. Yasal olarak faaliyet gösteren taşımacı esnafının tüm vergi ve harçlarını ödediğini vurgulayan Yiğiner, korsan faaliyetlerin ciddi vergi kaybına yol açtığını belirterek, "Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız" dedi.

"Herkes kendi işini yapmalı"

Korsan taşımacılık yapanlara uygulanan yaptırımlara da değinen Yiğiner, bu kişilerin ehliyetlerine geçici süreyle el konulduğunu hatırlattı. Yeni düzenlemeyle birlikte suçun niteliğine göre cezaların artırıldığını belirten Yiğiner, caydırıcılığın güçleneceğini söyledi. "Suçun niteliğine göre, cezası da artırıldı bu durum caydırıcılık anlamında oldukça iyi. Aslında bizim gönlümüzden geçen, korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetine el konulma süresinin, en az 6 ay olması yönünde. Herkes kendi işini yapmalı. Yasal olarak taşımacılık yapanlar, vergilerini ve gerekli bedelleri ödüyor. Ancak korsan taşımacılık yapanlar, bu tür ödemeleri yapmayarak çalışıyor. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçeceğine inanıyoruz. Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Korsan taksiler güvenli değil"

Taksici esnafının da hizmet kalitesine daha fazla önem vermesi gerektiğini dile getiren Yiğiner, zaman zaman öz eleştiri yaptıklarını ve çeşitli gerekçelerle yolcu almamanın doğru olmadığını söyledi. Özellikle turistik ve yoğun bölgelerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Yiğiner, bu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Korsan taksilerin güvenlik riski taşıdığına işaret eden Yiğiner, kullanıcılar açısından da cezai yaptırım bulunduğunu hatırlatarak, "Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişinin, arabasına biniyorsunuz. Biz kamu düzenini sağlamak ve esnafımızı korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer bir suç varsa, bunun karşılığında ceza da vardır." dedi.

Ceza puanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yiğiner, bazı sürücülerin teknik aksaklıklardan kaynaklanan puanlar nedeniyle mağdur olduğunu ve bu puanların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Genel olarak Meclis’te kabul edilen düzenlemeyi, suçla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması açısından olumlu bulduklarını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise daha makul fiyat, şoföre hızlı ulaşım ve yol-yolcu seçmeyen bir düzenleme istiyor.