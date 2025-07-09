Rus devinden rekor performans: Sberbank net kârını artırdı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bankanın net kârının Ocak–Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 826,6 milyar rubleye (yaklaşık 10,5 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Banka, sadece Haziran ayında 143,7 milyar ruble net kâr elde ettiğini belirtirken, bu rakam yıllık bazda yüzde 2,4’lük bir artış anlamına geliyor.

Açıklamada yer alan verilere göre, Sberbank’ın faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 15,5 artarak 1,4 trilyon rubleye yükseldi. Bankanın öz sermaye getiri oranı ise yılın ilk yarısında yüzde 22,2 olarak kaydedildi.

Sberbank, 2024 yılında 1,56 trilyon ruble ile tarihinin en yüksek yıllık kârını elde etmişti. Bu güçlü performansın ardından 2025’in ilk yarısındaki rakamlar, bankanın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Bankadan yapılan açıklamada, büyümenin sürdürülebilir olduğu vurgulanırken, mevcut ekonomik koşullara rağmen güçlü finansal yapının korunacağı ifade edildi.