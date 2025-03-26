Rus ekonomisinde bir ilk! Nominal değeri ilk kez 200 trilyon rubleye ulaştı

Rusya Başbakanı Mişustin, parlamentoda yağtığı konuşmada, ülke ekonominin geçen yıl 200 trilyon ruble (yaklaşık 2,37 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştığını ve Avrupa’dan 6 kat daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Sabit sermaye yatırımlarının geçen yıl yüzde 7,5 arttığını kaydeden Mişustin, Rusların harcanabilir gelirlerinin 2024’te yüzde 8,5 arttığını, işsizlik oranının ise tarihin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Ülke ekonomisinin son 4 yılda yaklaşık iki kat büyüdüğünü vurgulayan Mişustin, “Ekonomimiz 2024’te ilk defa nominal olarak 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı” ve ekledi: “Rusya, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında yer alıyor. Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,1 büyüdü. İki yıldaki büyümemiz Avrupa'yı neredeyse 6 kat aştı. Bu devletlerin bir kısmı zaten durgunluk içinde. Örneğin, Alman ekonomisi bunca zamandır küçülüyor” yorumunu yaptı.