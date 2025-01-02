Rus gazı kesilmesi sonrası Avrupa'da fiyatlar 14 ayın zirvesinde

Avrupa gaz fiyatları, yılın ilk işlem gününde %4,3 oranında bir artışla megavat-saat başına 51 euroya yükselerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Vadeli işlemler, 31 Aralık'ta akışların duracağı beklentisiyle 50 euronun üzerine çıkmıştı.

Kıtada gaz stokları azalıyor

Transit gaz akış sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından, Rusya'dan Ukrayna'ya gaz sevkiyatı yılbaşı günü durdu ve yerine alternatif bir tedarik sağlanmadı. Bu durum, birçok orta Avrupa ülkesi için önemli bir arz kaynağı olan Rus akışının kesilmesinin, depolardan daha hızlı gaz çekilmesine yol açıp açmayacağını gündeme getirdi. Kıta genelinde gaz stokları, 2021'den bu yana en hızlı şekilde azalma kaydediyor.

31 Aralık itibariyle AB'deki doğal gaz depolarındaki doluluk oranı %72,16'ya geriledi. Almanya'da %79,76, İtalya'da %78,80 ve Fransa'da ise %59,72 seviyelerinde kalmaya devam etti.

Gaz akışındaki kesilme soğuk havayla aynı döneme geliyor

Gaz akışındaki kesilme, bazı bölgelerde ısınma talebini artıracak soğuk hava tahminleriyle aynı döneme denk geliyor. Özellikle Slovakya'da, Ocak ortasına kadar sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Avrupa genelinde bu kış gazın tükenmesi öngörülmüyor, ancak önümüzdeki ısıtma sezonu için depoları doldurmanın daha zor ve maliyetli olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yaz dönemi için gaz fiyatları, 2025-26 kış fiyatlarını aşarak stok yenilemeyi zorlaştırabilir.