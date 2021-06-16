Rus heyet Antalya'da, turizmcinin gözü 'hava'da

Türkiye'deki koronavirüs önlemlerini yerinde incelemek üzere beklenen Rus heyeti Antalya’ya geldi. Dün Antalya'ya inen Rus heyetinin ziyareti 19 Haziran'da tamamlayarak Moskova'ya dönmesi bekleniyor. Heyetin ziyaretinin ardından turizmciler, 21 Haziran’a kadar uzatılan 'uçuş yasağının kaldırıldığı' müjdesini bekliyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.



Rospotrebnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, COVID-19 durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek. Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, ayrıca, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığının ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı bilgisine yer verilmişti.

İlk gün Bakan Ersoy ağırlıyor

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, dün sabah özel bir uçakla Antalya’ya gelen Rus heyet son dakika değişikliğiyle ilk günü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un oteli olan Maxx Royal Belek’te geçiriyor. Heyet, son iki gün de Calista Luxury Resort otelinde kalacak.

Heyetin inceleme yapacağı oteller arasında Selectum, Gloria, Land of Legends ve Akra da var. Türk yetkilerin Güvenli Turizm önlemleri hakkında brifing vereceği Rus heyet, ayrıca acil servis hizmetlerini ve hastaneleri inceleyecek, PCR test merkezlerinde bulunacak, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.

Uçuş sınırlaması 21 Haziran’a kadar uzatılmıştı

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran’a kadar uzatmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs'ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.

Turizmciler umutlu: Uçuş kısıtlaması kalkınca hızlı dönüş olur

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, vaka sayılarının düşmesinin ve aşılama oranının artmasının turizmi pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, şu anda iç pazar ile Almana ve Ukrayna pazarında hareketlilik olduğuna işaret ederek, "Sektör olarak Rusya pazarına odaklandık. Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hızlı bir dönüş bekliyoruz" diye konuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da "Normale dönmemiz için Rusya ve İngiltere'den turist akışının olması şart" ifadelerini kullandı.