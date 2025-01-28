Rus iş dünyası, Merkez Bankası'nın faiz kararına dair öngörüsünü açıkladı
Ülkede mevcut politika faiz oranının yüksek olduğunu belirten Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, Merkez Bankası'nın 14 Şubat'ta alacağı kararlara yönelik değerlendirmede bulundu.
Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, ülke ekonomisinin mevcuttaki yüksek politika faiz oranına uyum sağlamakta zorlandığını belirtti ve "Destek mekanizmalarının geliştirilmesi biraz zaman alacaktır. Açıkçası, faiz artışının gündeme getirilmeyeceği gerçeğine odaklanıyorum" dedi.
Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024’te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Bankanın toplantısı 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52’ye çıkmıştı.