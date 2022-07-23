Rus iş dünyası Türkiye’de çözüm arıyor

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Ukrayna ile savaş krizi yaşayan ABD ve AB’nin yaptırımları karşısında bunalan Rus iş dünyası başta Antalya olmak üzere Türkiye’de işbirlikleri yapmak için arayış içine girdi. Rusya’nın iş dünyası gazetesi Kommersant ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 27 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan ‘’Türkiye ve Rusya Yeni İşbirliği Ufukları’’ toplantısı tanıtımı Belek’te yapıldı. Marev Marketing Event Solution Yönetim Kurulu Başkanı ve Kommersant Publishing House Türkiye Yetkili Temsilcisi Mutlu Güngör, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan son gelişmelerin ülkeler arası ekonomik ilişkilerde de yeni bir sayfa açılmasına yol açtığını söyledi.

"Dünya markaları ayrılıyor"

Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar sonucu bu ülkede yüzlerce dünya markasının Rusya’dan ayrılmasına neden olduğunu anımsatan Güngör, ‘’Otomotiv, teknoloji, gıda, finans, perakende, tekstil, tüketim, loistik, havacılık, ilaç, medya ve telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin Rusya’dan ayrılmasıyla hemen hemen her sektörde büyük açığa neden oldu’’ dedi. Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımların büyük bir ekonomik pazar olan bu ülkede Türk iş dünyası için önemli fırsatlar yarattığını belirten Güngör, “Rusya’dan çekilen birçok markanın yerini Türk markalarının alması için çok uygun ortamlar oluşmuştur. Rusya’nın Batı ülkeleri arasında açık kalan tek ticari koridor Türkiye ve Kazakistan” diye konuştu.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin de gerek ATSO ve Türkler gerekse Rus halkı için Antalya’nın doğru bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Şahin yaptığı konuşmada, “Rusya, hem tarım sektörü hem de turizm sektörlerimizin en önemli paydaşlarından birisidir. Antalya, İstanbul’dan sonra Türkiye’de en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği ildir. Rus ortaklı firmaların sayısı hızla artıyor. 2022 yılının 7 aylık döneminde bu sayı yüzde 135 artışla 165 adet olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı 7 aylık döneminde kurulan her 4 yabancı şirketten 1’i Rusya menşeilidir” dedi.

Antalya en çok tercih edilen il

Rusların sadece turistik gezi ve yatırım yapmakla kalmadıklarını konut satın aldıklarını da anımsatan Cahit Şahin, ‘’Türkiye’de Haziran ayında yabancıya satılan her 5 konuttan birisini Rus dostlarımız almışlar. Şüphesiz ki bu noktada en fazla tercih edilen il Antalya’dır. Antalya ve Rusya arasında ticaretin artması, ülkelerimiz araasında ilişkilerin gelişmesi adına bu buluşmayı çok önemsiyoruz.’’