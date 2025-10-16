Özbekistan’ın Semerkand kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Birimleri ve Özel Servisler Başkanlar Konseyi toplantısında konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, ses getirecek suçlamalar dile getirdi.

Elde ettiklerini söylediği bilgilere göre, İngiliz MI6’nın Ukrayna istihbaratıyla birlikte TürkAkım doğal gaz boru hattına sabotaj planladığını ifade etti.

Bortnikov, İngiliz istihbaratının Ukraynalı sabotaj gruplarına insansız hava ve deniz araçlarıyla Rus toprakları ve kritik altyapılara saldırılar organize ettiğini savundu.

"Kiev, Londra'nın kontrolünde"

Bortnikov, Ukrayna yönetiminin İngiltere’nin yönlendirmesiyle hareket ettiğini iddia ederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere dönemlerinde bile saldırılar düzenlendiğini belirtti. İngiltere’nin özellikle bu görüşmeleri sabote ettiğini öne sürdü.

NATO ülkelerinin güvenlik servislerini Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki istikrarsızlıkların sorumluları olarak gösteren Bortnikov, Batı’nın yeni uluslararası düzen arayışını engellemeye çalıştığını söyledi.

"İngiltere, Avrupa'yı savaşa çekiyor"

Bortnikov’a göre, İngiltere Avrupa’yı Rusya ile çatışmaya sürüklemek istiyor. Böyle bir senaryonun “felaket” sonuçlar doğuracağını dile getiren FSB Başkanı, NATO’nun doğuya genişleme çabalarının da sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca Rus İHA’larının AB hava sahasını ihlali iddialarının arkasında NATO’nun bulunduğunu savundu. Afganistan’daki DEAŞ Horasan yapılanmasına yabancı özel askeri şirketlerin destek verdiğini öne sürerek bunun BDT sınırlarını zayıflatma amacı taşıdığını iddia etti.