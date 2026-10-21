Rus motorini yeniden Türkiye yolunda: Sevkiyatlar başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya'nın motorin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından Türkiye'ye sevkiyat yeniden başladı. Baltık Denizi'ndeki Primorsk Limanı'ndan 14 Ekim'de ayrılan Dolunay adlı tanker, yaklaşık 300 bin varillik motorin yüküyle Alanya'ya yöneldi. Gemi takip verileri, Rusya'nın ihracat yasağını kaldırmasının ardından geleneksel müşterilerine yeniden yakıt göndermeye başladığını ortaya koydu.

Sevkiyatın başlaması, Türkiye açısından daha önce açıklanan motorin tedarikinin somutlaşması anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın ABD ile vardığı anlaşma kapsamında uluslararası piyasalara sunacağı motorinin bir bölümünün Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Son gemi hareketleri, bu beklentinin ardından ortaya çıkan ilk somut gelişmeler arasında yer alıyor.

Alanya'ya 300 bin varillik motorin sevkiyatı

Gemi takip şirketlerinin 20 Ekim'de yayımlanan verilerine göre Dolunay, 14 Ekim'de Rusya'nın Primorsk Limanı'ndan ayrıldı. Yaklaşık 300 bin varil motorin taşıyan tankerin bildirdiği varış noktası Alanya oldu.

Rusya'dan hareket eden bir başka tanker olan Leruo ise 16 Ekim'de aynı limandan ayrılarak Brezilya'nın Manaus kentine yöneldi. Bu geminin de yaklaşık 300 bin varil motorin taşıdığı belirtiliyor.

İki sevkiyat, Rusya'nın ihracat yasağını kaldırmasının ardından eski ticaret güzergâhlarını yeniden kullanmaya başladığını gösteriyor. Türkiye ve Brezilya, 2023'ten bu yana Rus motorininin en büyük alıcıları arasında bulunuyor.

Türkiye'nin 2026'nın başından bu yana Rusya'dan aldığı motorin, günlük ortalama 95 bin varile ulaştı. Bu miktar, Rusya'nın toplam motorin sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 34'üne karşılık geliyor.

Brezilya'nın payı yüzde 24, Fas'ın payı ise yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. Fas da ihracat yasağının kaldırılmasının ardından Rusya'dan motorin alımına yeniden başladı.

Bununla birlikte, Dolunay'ın Alanya'yı varış noktası olarak bildirmesi, yükün Türkiye'de boşaltıldığının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Fiilî teslimatın doğrulanması için geminin liman hareketleri ve tahliye bilgilerinin görülmesi gerekiyor.

Rusya'nın motorin ihracatı yüzde 41 düştü

Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının üretim kapasitesini etkilemesi üzerine yaz aylarında motorin ihracatını azaltmış, ardından iç piyasadaki arzı korumak amacıyla ihracat yasağı uygulamıştı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Rusya'nın 2026 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği motorin ihracatı günlük ortalama 345 bin varile geriledi. Böylece sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azaldı.

Moskova yönetimi, 9 Ekim'de ihracat kısıtlamalarını kaldırmaya başladığını duyurdu. ABD'nin Rus motorinine ilişkin belirli işlemlere geçici izin vermesi de uluslararası sevkiyatların yeniden başlamasını kolaylaştırdı.

Rusya'nın yeniden ihracata yönelmesi, küresel motorin arzındaki sıkışıklığın hafiflemesi açısından önem taşıyor. Ancak rafinerilerin üretim kapasitesi, yeni sevkiyatların hızı ve taşıma maliyetleri, piyasaya ulaşacak toplam miktarı belirleyecek.

Türkiye açısından gelişmenin bir diğer boyutu akaryakıt maliyetleri. Rusya'dan motorin sevkiyatının yeniden başlaması, ithalatçılar için tedarik seçeneklerini artırabilir. Bununla birlikte, bu gelişmenin pompa fiyatlarında doğrudan indirim sağlayacağı söylenemez.

Türkiye'deki motorin fiyatlarında uluslararası rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri birlikte etkili oluyor. Dolayısıyla yeni sevkiyatların fiyatlara yansıması, yalnızca gelen ürün miktarına değil, küresel motorin piyasasının genel seyrine de bağlı olacak.