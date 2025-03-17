Rus rublesi güçleniyor: Moskova borsası yükselişte

Rusya piyasaları, ABD ve Rusya arasındaki diplomatik temasların artmasıyla yükselişini sürdürüyor. Moskova Borsası (MOEX), günün ilk saatlerinde yüzde 1,71 artışla 3.249 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,71 yükselerek 1.196 puanı aştı.

Rus rublesi de dolar karşısında güçlenerek yüzde 1,2 değer kazandı. Dolar/ruble paritesi, Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına gerileyerek yatırımcıların Rus varlıklarına olan ilgisinin arttığını gösterdi.

ABD-Rusya görüşmeleri piyasaları destekliyor

Piyasaların yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek telefon görüşmesi öncesinde artan iyimserlik etkili oldu. Trump, Putin ile yapacağı görüşmeye dair yaptığı açıklamada “Önemli konuları ele alacağız” ifadesini kullanırken, Kremlin cephesinden gelen açıklamalar da dikkat çekti.

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna’da ateşkes konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, Rusya’nın diplomatik çözümlere açık olduğunu vurguladı.

Batılı şirketlerin Rusya’ya dönüşü gündemde

Öte yandan, Batı basınında bazı büyük şirketlerin Rus pazarına dönüş yapabileceğine dair haberler yer aldı. Rusya’ya yönelik yaptırımların bazı alanlarda gevşeyebileceği ihtimali, yatırımcıların Rus piyasalarına olan ilgisini artırmış görünüyor.

Analistler, MOEX endeksindeki yükselişin devam edebileceğini, ancak jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki dalgalanmaları belirleyeceğini belirtiyor. Özellikle Trump-Putin görüşmesinden çıkacak sonuçların, ruble ve borsa üzerindeki etkileri yakından izlenmeye devam edecek.