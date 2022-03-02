Rus rublesi ne kadar? Ruble kaç TL oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerilim, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte tırmanırken, bu durum Rusya ekonomisini ve Rus rublesini olumsuz etkiledi. Rusya'nın tutumu sonrasında Batılı devletler yaptırım kararlarını açıklarken, bu kararlar sonrasında Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30'un üzerinde değer kaybı yaşadı.

Rus rublesinin değer kaybettiği tek para birimi dolar olmadı. Mevcut gelişmelerin ardından Rus rublesi neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. Bugün saat 11.30 itibariyle 1 Rus rublesi 0,12 Türk lirasına tekabül ediyor.

Avrupa Birliği'nin bugün aldığı kararla birlikte AB, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklarken, Rusya Merkez Bankası ise rubledeki düşüşü önlemek adına politika faizini 1050 baz puan artırara yüzde 20'ye çıkardı.