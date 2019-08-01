“Rus sanayinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmak istiyoruz”
Rusya’nın kendi üretimini kendi yapma konusunda bir kararlılığı olduğunu vurgulayan MİB Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, “Rusya’nın güvenilir bir komşusu olmanın ötesine geçmek ve Rus sanayinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.