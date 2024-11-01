Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği'nin paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, Rus şirketlerin en önemli sorunu 'zamanında ödeme yapmayan müşteriler'. Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı mali politika da iş dünyasını olumsuz etkileyen unsurlar arasında ikinci sırada bulunurken, personel kıtlığı da önemli bir diğer önemli sorun olarak gösteriliyor.

Araştırmada yer alan değerlendirmede, "Ürünlerin nakliyesine yönelik kötüleşen koşullar, döviz piyasasındaki istikrarsızlık, yerli ve ithal mallar için artan fiyatlara yönelik sorunların ciddiyeti arttı" denildi.

Bankacılık sistemine dair sorunlar 2 yıldır sürüyor

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21’e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Öte yandan, Rus bankacılık sistemi de Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2022’den bu yana çeşitli sorunlar yaşıyor.