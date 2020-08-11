Ruslar Akdeniz’e indi

11 Ağustos 2020

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye turizminin başkenti Antalya’ya ilk Rus turist kafilesini getiren uçak dün indi. Geçen yıl turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da turizmcilerin umutları yeşerdi. Turist getiren tur şirketleri, virüsle ilgili sorun yaşanmazsa sezonu kasıma kadar uzatarak, daha çok turist gelmesini sağlayacak. Sektör, artışın devam etmesinin en büyük etkenlerinden birinin turistlerin evlerine sorunsuz dönmeleri olacağını savunuyor.

Rusya'dan Antalya'ya ilk gün 70 uçuş gerçekleşirken, 22 bin 934 Rus turist tatile geldi. Bunun yanında Ukrayna, Almanya, Makedonya, Moldova, Belarus, Sırbistan, İsviçre, Fransa, Avusturya, İsveç ve Danimarka'dan 139 uçuş ile 35 binden fazla turist Antalya'ya geldi. Uçuş sırasına göre ilk sırada Rusya, ikinci Ukrayna, üçüncü Almanya ve dördüncü sırada İngiltere yer aldı. Antalya’ya gelen turist sayısı son 5 günde 100 bini aştı.

Antalya öne çıkmaya başladı

Haziran ve temmuz aylarında Antalya'ya resmi olmayan rakamlara göre 200 bine yakın ziyaretçinin geldiğini söyleyen Antalya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ağustos ayının ilk 10 gününde Antalya'ya gelen uçak sayısında artışlar olduğunu bildirdi. Dünyada en iyi turist ağırlayan destinasyonların ilk sırasında Akdeniz bölgesi olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları ekledi: ''Pandemi sürecinde Akdeniz’de en fazla turist alan bölge Mayorka oldu. Ardından Girit ve Rodos adaları geliyordu. Ancak son 3-4 günde Antalya'ya gelen uçak ve yolcu sayısı Girit ve Rodos'un önüne geçti. 9 Ağustos'ta Girit'e 15 bin 843, Rodos'a 8 bin 335, Mayorka'ya 33 bin 842 turist giderken Antalya'ya ise 15 bin 881 turist geldi. Akdeniz'in en önemli destinasyonları olan Girit’e 71, Rodos’a 30 ve Mayorka’ya ise 157 uçuş gerçekleştirildi. Antalya'ya ise toplam 139 uçuş yapıldı. Önümüzdeki günlerde artması planlanan Almanya uçuşları ile yaraları sarmaya çalışacağız.''

Dalaman'a 753 charter seferi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya pazarında çalışan Türk tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik paket tur satışlarının hız kazandığını anımsattı. Rusya’dan ilk charter uçuşlarının başladığını ifade eden Bağlıkaya, şunları anlattı: "İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı’na indi. İlk günün sonunda Dalaman’a 1.100 Rus turist gelecek. Ekim sonuna kadar Dalaman’a 735 charter sefer planlandığı bilgisini aldık. Rusların ilgi gösterdiği üçüncü tatil bölgesi Bodrum. Milas Havalimanı’na Moskova’dan günde 2 veya 3 sefer düzenlenecek. Ayrıca St. Petersburg ve Rostov kentlerinden de haftada 3 charter sefer olacak. Geçen yıl Rusya’dan 7 milyon kişiyi ağırladık. Bu yıl pandemi nedeniyle bu rakamları yakalamamız zor. Rusya’dan günlük düzenli turist akışı olması turizmcilere moral veriyor."

Sektör temsilcileri ne diyor?

Cornelia Hotels Grubu Genel Müdür Zafer Alkaya, “Ağustosta toplam satışımızın yüzde 30’u Türk, yüzde 35’i Ukrayna ve Rusya, yüzde 20’si İngiliz olur. Kalan ise Romanya, Arnavutluk, Moldova gibi Doğu Avrupa ülkeleri. Rusya rezervasyonlari iyi gidiyor ama Rusya pazarı en fazla eylül ortası biter gibi görünüyor. Avrupa artışı da önemli” derken Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, şu görüşü paylaştı:

“Şimdilik satışlar yavaş ama ilk uçaklar bugün (dün) geldi.Önümüzdeki günlerde artış bekliyoruz. Sayı için bir şey söylemek henüz erken ama eğer hastalıkla ilgili bir durum olmasa sezon uzayacak, dolayısı ile beklenenin üzerinde sayılara ulaşabiliriz diye düşünüyorum.”

Ağustos hareketli geçecek

Antalya bölgesindeki otellerin yarısının açık olduğunu söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Almanya, İngiltere ve Rusya rezervasyonlarının yavaş yavaş arttığını, henüz bunun yeterli olmadığını kaydetti. Atmaca, ''İşin önemlisi de bu süreçte hazirandan sonra Antalya'ya gelen ziyaretçilerimiz çok memnun olarak ülkelerine döndü'' dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise ağustosun haziran ve temmuzdan daha hareketli geçeceğini söyleyerek, “Almanya'dan da uçuşların netleşmesini bekliyoruz. Gelecek hafta turizmdeki hareketlilik daha da netleşecek. Antalya'da 600'den fazla işletme Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Oteller kuralları uyguluyor” diye konuştu.

TURİSTİN VİRÜS TESTİ OTELDE YAPILACAK

Alman hükümetinin istediği 48 saat önceden yapılması gereken COVID-19 testi turistin kaldığı otellerden yapılabilecek. TÜRSAB Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ferit Turgut, "Turist, kamu hastanesi ve Antalya Havalimanında test yaptırması halinde 220 TL ödeyecek. Ayrıca gruplar oluştuğu takdirde özel hastaneler ve Hıfzıssıhha kurulu da otele gidip turistlere test yapabilecek. Bu durumda Özel Hastane otelde turistten test alırsa 30 Euro, Hıfzıssıhha yetkilileri alırsa 220 TL alacak." Antalya'da korona test kiti konusunda sorun yok. Turistlerin test yaptırmasında sorun ve yığılmalar olmayacak. Test sonuçları pozitif çıkarsa turistin tedavisi Türkiye'de yapılacak ve iyileştikten sonra ülkesine gönderilecek.

ABD'den Türkiye'ye kötü haber

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkararak vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye etti. Uyarıda ülkede COVID-19 riskinin yüksek olduğu ve zorunlu olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi istendi. Uyarıda, Türkiye'de hastalanan seyahatçiler için kaynakların sınırlı olabileceği belirtildi. Zorunlu ziyaret gerekçeleri olarak insani yardım çalışmaları, sağlık gerekçeleri ve aile acil durumları gösterildi.

Avrupa, 2021-22 için çalışıyor

Antalya turizminde 6 ayda yüzde 92 gerileme olduğunu bildiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turist gelişlerinde bir miktar artış olmasına rağmen halen Antalya'nın eksi 90'larda olduğuna dikkat çekti. Çetin “Durumu değiştirecek kadar bir turist girişi bekleyemeyiz. Almanya'nın iç turizminde bile yüzde 40-50 düşüş var. İspanya, Yunanistan ve İtalya'da da turizm canlanamadı. Avrupa turizmi bu yılı pas geçip 2021 ve 2022 için çalışmaya başladı. Ülke olarak dünyaya doğru mesaj vermeye gayret etmeliyiz” dedi.

SunExpress'te %15 kapasite artışı

Alman hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini açıkladı. Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan havayolu, ağustosta Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik bir kapasite artışı sunuyor.